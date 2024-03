Sandra Barneda llama la atención a Borja tras su insólita pregunta a Napoli: “¿De verdad eso es lo que te interesa saber?”

Ambos se enzarzaban en estos primeros momentos cara a cara y Napoli reflexionaba por el paso de este por ‘La isla de las tentaciones’: “Eres un guarro, por un calentón vas a perder a una mujer, la has perdido ya. En tres años y medio no has tenido la conexión que he tenido yo con ella”.

La segunda pregunta de Borja era sobre si Ana le echa de menos. “Sí”, aseguraba Napoli. “No me esperaba que me dijera la verdad”, confirmaba Borja, que iba a terminar con su tercera pregunta: “¿Se lo he hecho pasar muy mal a Ana?”. “Sí, muy mal, por eso no te la mereces”, respondía el soltero y Borja afirmaba que esto le duele: “No quiero que lo pase mal, pero creo que he hecho lo que le dije que iba a hacer”. Y al terminar, Borja agradecía al tentador haber sido sincero en sus respuestas. Pero el italiano quería decir algo para despedirse: “No has sabido darle el trono a una reina que lo merece”.