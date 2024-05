Mucho se ha hablado en las últimas semanas de los supuestos besos “en la comisura” de la boca que Gorka habría dado a Marieta. Gorka lo ha aclarado con Marieta tras la unificación , pero todavía había una persona con la que no había podido hablar hasta el momento: con su novia, Andrea . Ella ha viajado hasta Honduras para apoyarle y por fin han podido reencontrarse . El momento ha sido espectacular, y no solo por la enorme muestra de resistencia que ha exhibido el concursante para llegar hasta el islote donde le esperaba su novia, cruzando a nado casi un kilómetro . “¡Es el mejor día de mi vida!”, ha reconocido Gorka.

Una vez en Cayo Gallo, le ha tocado elegir su premio entre dos recompensas : una tortilla de patatas o una carta. “Llevo toda la aventura queriendo comer esto, pero me voy a quedar con la cartita ”, ha anunciado Gorka. En la misiva, sus seres queridos le transmitían su cariño y le animaban a continuar en su aventura. “Puedes estar tranquilo. Las que te conocemos y te queremos no dudamos de tu palabra . Ya lo sabes”, ha leído Gorka.

Su familia firmaba la carta, pero en la firma faltaba un nombre: el de su novia, Andrea. Todavía faltaba una sorpresa: escondida en un cofre a su lado le esperaba Andrea. Gorka ha abierto la caja y se ha sorprendido al ver a su novia, a quien ha besado y abrazado, muy emocionado. “¿Está todo bien?”, le ha preguntado. “Está todo bien”, le ha confirmado ella. Gorka no se lo podía ni haber imaginado: “Esto no me lo esperaba”. “¡Es el mejor día de mi vida!”, ha exclamado Gorka al hablar de nuevo con Carlos Sobera. “Nunca he dudado de todo lo que quiero a Andrea, ni por un segundo”.