Además, Adrián no entiende algunas respuestas de Mariona, ya que preguntó si Mónica y él habían mantenido relaciones sexuales . “Que se lo esperaba, que lo mío solo era guarreo, lo suyo era conexión real , lo que dicen todas”, le explica a Borja. Ambos no comprenden estas respuestas de la chica.

Más tarde, Mónica y Adrián hablan en la cocina sobre la carta que Mariona le escribió antes de entrar al reality: “Me he derrumbado porque ella ponía... que me iba a tener presente en cada momento”, aclara Adrián. Mónica confiesa que no le apetecía dormir con él después de todo lo que ha sucedido. Él lo comprende, pero sigue hablando de Mariona: “No lo sé si va a ser capaz de perdonarme, después de lo que te dijo... de que quemara las pulseras”.