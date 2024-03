Mariona descubre delante de Mónica que Adrián se ha acostado con ella: “La relación se acaba aquí para mí, está roto todo”

Mónica ha aparecido en la hoguera de las chicas, dispuesta a enfrentarse a Mariona y a responder a sus preguntas. Las chicas nada más que han visto a Mónica se han puesto a imitar el zumbido de una mosca, y María ha gritado: “¿Qué hacemos con las mosquitas muertas? Nos las cargamos”. Mónica no se quedado de brazos cruzados y ha respondido directamente a Mariona: “Mosquita muerta, no. Mantis, y me he zampado a tu novio”.