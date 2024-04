Sandra Barneda se pone seria con Andrea: "Estás hablando conmigo, quiero que me hables de verdad"

Andrea lo primero que dijo que había aprendido era a no presentarse más a un programa de ponerse a prueba "porque tengo la mecha corta", decía. "El programa es el que es y a mí eso me vino grande. Soy de mecha corta y a mí el pensar que mi novio está en la villa con 10 tías, pues me imagino ya sacando cabezas como gambas", aseguraba la participante.

Pero Sandra Barneda se vio obligada a intervenir cuando Andrea hablaba de "situaciones extremas" en el reality: "Un baile no es una situación extrema. Creo que hay que estar preparados en esta vida para que haya situaciones con nuestra pareja de cenas con amigos, bailes o diversión en las que no pase nada. Hay que aprender y no se trata de mecha corta sino de aprender de confiar en ti y en la pareja, porque si no mejor que no estés en pareja", expresó la presentadora.