Los tremendos zascas de Marta Peñate a Adri que hacen reaccionar a Alejandra Rubio: "No lo veo así"

Arantxa Coca explicaba que hay decisiones que para tomarlas " hay que conocerse" y analizaba esto: "Un hombre joven e inseguro, él mismo se describió así, tenía que conocerse más y se ha tomado su tiempo, está bien". Y al escuchar esto, Marta Peñate no dudaba en lanzar un tremendo zasca al participante en 'La isla de las tentaciones 7': " ¿Inseguro? Cuando estaba echando el 'kiki' en la isla no estaba inseguro, estaba bien seguro".

"¿Tú no has oído nunca que hay momentos de lucidez y momentos en los que se te apaga?", preguntaba Sandra Barneda a la colaboradora ante las palabras sobre Adri, y esta continuaba y le lanzaba otro zasca a este: "No ha tenido lucidez en su vida". Algo que hacía reaccionar a Alejandra Rubio: "Oye, tampoco lo veo así, cada uno tiene sus tiempos. ¿Puedes respetar que cada persona tenga sus tiempos?" Pero esto no le valía a Marta: "Cuando tomas tus tiempos y estás jugando con otra persona me cabrea un poquito, no puedes ponerle los cuernos a tu novia y encima pensarlo, ¿qué te estás pensando?". Y terminaba siendo coreada por el público del plató.