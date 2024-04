El consejo de Sandra Barneda a Gabriela sobre la infidelidad de Álex: ''A veces tu corazón necesita más''

Álex confesó que le fue infiel a Gabriela con una chica después de un bolo

Sandra Barneda aconseja a Gabriela tras la confesión de Álex y la apoya con un mensaje sobre la infidelidad en las parejas

Los compañeros de Álex opinan sobre su infidelidad a Gabriela: "Está jodido"

La noche de 'El debate de las tentaciones' no fue nada fácil para Gabriela después de que Álex confesara en directo que le fue infiel con una chica en un hotel después de una noche de bolo.

La impactante noticia provocó que Gabriela abandonase el plató rota y entre lágrimas, pero minutos después decidió volver a sentarse ante la petición de Sandra Barneda de hacer frente a la situación.

Tras escuchar las disculpas de Álex con las que le aseguraba a su novia que ‘’solo llevaban tres semanas’’ y a quien afirmaba estar ‘’arrepentido de esa mierd*’’, Sandra Barneda le daba un consejo a Gabriela para hacer frente a la infidelidad.

"Siempre hay que escuchar al corazón, pero para bien. Gabriela, para bien. Hay quien te sabe querer. Hay quien, aunque quieras, no te sabe querer. Pero a veces tu corazón necesita más. Y necesita más para aprender, igual que Álex", reflexionaba la presentadora.

Sandra Barneda se dirigía a Gabriela: ‘’Yo te veo rota, la verdad es que a veces cuando me dicen ‘el bombazo’ yo pienso ‘bueno ya veremos’, pero no me esperaba esto, no me lo esperaba y sinceramente cuando la confianza se rompe es complicado y hay que trabajar mucho para recuperarla’’.

Tras las palabras de la presentadora, Gabriela, rota, afirmaba que Álex la había decepcionado pero que aún así ''le quiere'' y ambos se fundían en un abrazo mientras Álex le susurraba que lo sentía.

Tras el cariñoso gesto, la presentadora volvía a lanzar un mensaje: ‘’A veces no sabemos querer, a veces metemos la pata, a veces nos equivocamos tremendamente pero no nos enseñan a amar y tenemos que aprender a amar a lo largo de la vida y a meter la pata y la gamba como la ha metido Álex’’.

Álex confiesa que le ha sido infiel a Gabriela: ''No tengo excusa ninguna''

Tras la confesión de Álex todos los presentes se quedaban impactados y Gabriela se pronunciaba al respecto: "Es que le pedí confianza y confié en todo. Me daba igual todo el mundo. Le creí a él. ¿Por qué no me lo dijo?", expresaba Gabriela entre lágrimas. "No hay motivo para engañar a una persona que quieres", añadía.