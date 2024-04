Salen a la luz unas pruebas que demuestran la infidelidad de Álex y Gabriela lo descubre en 'El debate de las tentaciones'

Alba, la chica con la que estuvo Álex, entra por videollamada para contar su versión

Los compañeros de Álex opinan sobre su infidelidad a Gabriela: "Está jodido"

La 'Luz de la tentación' saltaba por última vez en el plató de 'El debate de las tentaciones' anunciando que había un 'bombazo' que podía suponer la ruptura de una de las siete parejas de la edición. Lo que muchos de ellos estaban viviendo como una broma del programa, ha acabado siendo un momento muy amargo para Álex y Gabriela. Tras salir a la luz unas pruebas sobre una infidelidad de Álex, el participante terminaba reconociéndolo ante una Gabriela destrozada.

Sandra Barneda reunía a los chicos en el centro del plató de 'El debate de las tentaciones' y daba paso a las capturas de unos mensajes, en los que se revelaba que Álex había estado con una chica teniendo ya una relación con Gabriela. La primera reacción de él fue decir que ese tipo de informaciones le salen casi todos los fines de semana y restaba importancia al asunto: "Es una chica que me pidió una foto y acabó siendo un vídeo", decía.

"La chica apareció en el bolo. Luego me la encontré fuera e hicimos el vídeo ese. Luego apareció en el reservado a las dos horas y fin", aseguraba Álex muy tranquilo. Gabriela decía estar enterada de la situación y calificaba a la chica protagonista de la anécdota como "una frikifan que busca un minuto de tele", reaccionaba. "Pienso que si lo has hecho y te has acostado con Álex, ven y cuéntamelo", añadía.

Pero Marta Peñate revelaba que la chica no podía hacerlo porque ella le tenía bloqueado. A pesar de todo, Gabriela afirmaba estar "convencida" de que Álex no le había sido infiel con esta chica.

Álex fomentó un pacto de silencio con la chica con la que fue infiel a Gabriela

La colaboradora anunciaba entonces que "hay más". Marta Peñate se refería a más mensajes que intercambiaron Álex y la chica, de nombre Alba, que confirmaban que se había visto más allá de la discoteca. En concreto, que Alba había subido al coche de Álex y que habían terminado en un hotel. La cara de Gabriela cambió por completo. Además, se inmortalizó a Álex en la habitación.

Álex se defendió entonces nombrando a un amigo y asegurando que había sido él quién había estado con Alba y con otra chica. Pero que no podía decir más por no poner en un compromiso a su amigo. Pero los mensajes apuntaban a que el participante de 'La isla de las tentaciones' había estado en contacto con Alba a posteriori para que no trascendiese la infidelidad. A Gabriela empezaba a descuadrársele todo lo que sabía y rota por el momento abandonaba el plató.

Gabriela se derrumba por completo y Álex confiesa su infidelidad

Álex se mostraba muy preocupado por Gabriela y, esta vez, más nervioso. "¿Le podéis decir que venga?", pedía al programa. Su novia no quería entrar al plató y Sandra Barneda siguió indagando en el asunto hasta que directamente le preguntó: "¿Has sido infiel a Gabriela?". "Sí", confesaba finalmente Álex.

La presentadora y todos los presentes se quedaban impactados. Sandra Barneda salía en busca de Gabriela, que lloraba desconsolada en el backstage del plató. "Es que le pedí confianza y confié en todo. Me daba igual todo el mundo. Le creí a él. ¿Por qué no me lo dijo?", expresaba Gabriela entre lágrimas. "No hay motivo para engañar a una persona que quieres", añadía.

Momentos más tarde, Gabriela se animaba a entrar en el plató y la presentadora daba paso a la pareja para que hablase entre ellos. "Creo que tienes razón. Me has dicho muchas veces que te han fallado y no tengo excusa ninguna. No la tengo pero te juro que te quiero de verdad y estoy arrepentido de esa mierd*. Ahí llevábamos dos o tres semanas pero no es excusa. Lo siento, tendría que haberlo contado", le dijo Álex a Gabriela. Ella no comprendía cómo podía haberla fallado.

"He estado 5 años con una persona mentirosa que se ha reído de mí y cuando yo terminé esa relación nunca he vuelto a confiar en nadie, excepto en él. Por eso tenía miedo a tener pareja, por miedo a que me volviesen a fallar. Lo único que le pedí y lo que le dije fue que jamás iba a pasarle por alto una infidelidad. Que si iba a hacerlo por favor antes me mandase cualquier mensaje y me dejase. Que me daban igual las maneras pero que lo hiciese", explicó Gabriela.

Alba, la chica con la que fue infiel Álex, cuenta su versión

Álex no justificó lo que había hecho ni tampoco el llevar la mentira hasta el límite, pero se defendió ante sus mentiras en directo con que "cuando mientes, hay que mentir hasta el final", dijo. Al fin y al cabo, al inicio de que saliese esta información lo primero que hizo fue negar a la chica con la que había estado.

Sin embargo ella misma pudo manifestarse cuando entró en el programa a través de una videollamada. Alba revelaba entonces todos los detalles de su noche con Álex. "Sé hasta cómo te tiene Álex guardada en el móvil. Te tiene como 'Mi ratona", detalló en su relato.

No obstante, Gabriela en esta ocasión arremetió no contra su pareja, sino contra ella por no haberle contado la información. "¿Por qué no me has llamado? Si quieres que abra los ojos, ¿por qué no me llamas?", le reprochó. Alba aseguró que porque la tenía bloqueada.

El consejo de Sandra Barneda a Gabriela tras la infidelidad de Álex

Tras la llamada de Alba, Álex se derrumbaba como nunca antes sabiendo el daño que le había causado a Gabriela. La pareja se encontraba entre lágrimas cuando Sandra Barneda le preguntaba a Gabriela si iba a romper o no con Álex. Ella le contestó que tenía dudas porque en su corazón él seguía presente.

"Siempre hay que escuchar al corazón, pero para bien. Gabriela, para bien. Hay quien te sabe querer. Hay quien, aunque quieras, no te sabe querer. Pero a veces tu corazón necesita más. Y necesita más para aprender", reflexionó la presentadora, que aconsejaba después a Gabriela ante tal complicada situación.

Por su parte, Arantxa Coca, experta en terapia de parejas, les aconsejó que no tomasen una decisión en caliente. Álex y Gabriela finalmente se despedían y se marchaban del plató completamente rotos y sin darse la mano. Antes, Gabriela abrazó, agradecida, a Sandra Barneda y Arantxa Coca.

Así confirmaron Álex y Gabriela su relación

Tan solo habían pasado siete días desde que Álex y Gabriela habían podido hacer público lo felices que estaban. En el anterior debate, la pareja reveló que se había dado una oportunidad tras el reencuentro de 'La isla de las tentaciones'. Incluso enseñaron el tatuaje que se habían hecho juntos.