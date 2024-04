"Que sea rubia"; "Que fume" : Las 'green' y 'red flags' de los exconcursantes de 'La Isla de las Tentaciones 7'

A la hora de buscar pareja tendemos en muchas ocasiones a juzgar a la persona sin apenas conocerla, simplemente por lo que nos transmite en un primer momento. Aunque es verdad que tras una larga conversación puedes intuir si realmente esa persona cuadra contigo o no en ciertos aspectos. ¿Cumple con los requisitos básicos? ¿tiene alguna 'red flag'? ¿cuáles son las 'green flags'? Son muchas las preguntas que surgen alrededor.

"La mayor red flag sería que me diga como tengo que vestir" , confesaba María, participante de LIDLT 7 en el tercer debate final del programa. David, su pareja, sin embargo hacía hincapié en su rechazo por la gente "que fuma".

Que no exista buena comunicación, que sea celoso o celosa, que no se implique en la relación, que lleve malos hábitos o muy diferentes a los tuyos, que no respete tu independencia o tu vida personal, que te absorba o te impida ser tú al 100% ... estas son algunas de las más escuchadas hoy en día.