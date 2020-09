Adelina y Jose 'La isla de las tentaciones' rompen su relación: "Están siendo días difíciles'

Poco antes de hacerse pública la ruptura, Jose Sánchez subía una foto a sus redes sociales que hacía saltar todas las alarmas y que suscitaba decenas de comentarios entre sus fanes. Bajo una foto de él mismo, el exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ escribía la siguiente frase: “El dolor no siempre hace ruido, por eso no se sabe el daño que puede causar”.

Hasta el momento, la pareja ha preferido no dar más detalles, pero, al analizar sus redes sociales con detenimiento, hemos descubierto que, aunque Jose continúa siguiendo a su expareja, ella ha preferido darle ‘unfollow’ para no ver sus actualizaciones en Instagram.

La petición de matrimonio de Jose en ‘La isla de las tentaciones’

Después de decidir que iban a volver juntos a España, el guardia civil hincó rodilla y se declaró a Adelina en un emotivo momento: “Yo he despertado cada mañana dándome cuenta de que no quiero despertar más días sin ti. Dándome cuenta de que, cuando me siento perdido, tú eres mi punto de realidad. Dándome cuenta de que voy a amarte como el hombre que solo contigo es mejor, decía mientras le daba el anillo.