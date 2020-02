Jose pide matrimonio a Adelina: "No quiero despertar más días sin ti"

"Yo he despertado cada mañana dándome cuenta que no quiero despertar más día sin ti. Dándome cuenta de que cuando me siento perdido tú eres mi punto de realidad. Dándome cuenta de que voy a amarte cómo el hombre que solo contigo es mejor", le ha dicho a su novia poniéndose de rodillas y entregándole un anillo. "Sí, claro que quiero", ha respondido ella sin poder creérselo y muy emocionada.