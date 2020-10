La comprometida pregunta para Alessandro y Patricia: ¿Qué no se perdonarían dentro de la isla?

Alessandro Levi y Patricia se han convertido en la nueva pareja de ‘ La isla de las tentaciones ’. Después de una infidelidad por parte de ella, el italiano quiere recuperar la confianza en su novia y poner a prueba su relación para irse a vivir juntos ¿Conseguirán no caer en la tentación? Por el momento, se han dicho el uno al otro qué es lo que no se perdonarían dentro del programa.

Alessandro y Patricia se piden respeto mutuo

Alessandro ha sido el primero en responder a la gran pregunta y ha confesado que no toleraría ver a su novia besándose con otro chico: “No te perdonaría en la vida verte con mis propios ojos liándote con una persona”.

Para Patricia, el límite está un poco antes y tampoco sería capaz de ver cómo su novio tiene química con alguna de las solteras : “No me gustaría verte teniendo con otra chica la misma complicidad que tienes conmigo”.

Patricia fue desleal a Aless en el pasado

La enemistad de Alessandro y Lester

Todavía no sabemos cómo reaccionarán los solteros y los ennoviados ante la aparición de estos dos nuevos participantes en las villas. De momento, podemos adelantar que a Lester no le hará ninguna gracia reencontrarse con Alessandro ya que los dos tienen un pasado común que les enemista. Lester agacha la cabeza al ver a su nuevo compañero y Marta nos da las primeras pistas: "Mi novio y él no se llevan bien”.