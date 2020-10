Amor Romeira explica el motivo de la enemistad entre Lester y Alessandro Livi: “Fue por un ataque de celos”

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ explica con todo lujo de detalles qué es lo que sucedió entre el nuevo participante de ‘La isla de las tentaciones’ y el novio de Marta Peñate

Durante el avance de la próxima entrega de 'La isla de las tentaciones' pudimos ver cómo a Marta no le hacía ninguna ilusión encontrarse en la hoguera con Patricia, la novia de Alessandro Livi. "Mi novio y él no se llevan bien", cuenta la canaria. "Algo habrá pasado y me da a mí que tú sabes más de lo que estás contando", respondió ella.

El italiano y su pareja son los nuevos participantes de ‘La isla de las tentaciones’, que entran en sustitución de Inma y Ángel, y todo apunta a que la cosa va a estar movidita... Amor Romeira ha sido la encargada de despejar la incógnita y contar a través de las redes sociales el motivo de la enemistad entre Lester y el de Milán.

"Todo viene desde el ‘GH16’ cuando Marta estaba concursando en la casa... y Lester era su novio. Mientras Marta estaba dentro de la casa, su novio Lester iba por 'La Posada de Las Ánimas' como si fuera el más famoso del mundo. Y con todo un séquito pidiendo reservados en calidad de ‘NOVIO DE...’ ¡Total! Que le ponen reservado a él y sus amiguitos sólo por ser el ‘NOVIO DE’. En el mismo reservado, pero en diferentes mesas, estamos Alessandro, Alberto de la Cruz, Naomi Cabrera, algunas amigas de Aless que él había invitado y yo... Y ahí es donde sucede él problema”, ha comenzado contando.

"El novio de Marta empieza a subir a chicas al reservado. Empezó a ligar con chicas de imagen de la discoteca y no le importó que el reservado fuera compartido. (Por aquel entonces eran jaulas en La Posada). Entonces Lester y sus amigos empiezan a increpar a Alessandro por un ataque de celos. Porque todas las que subían querían hablar con Livi y sacarse fotos. Total, que se formó una porque estos eran unos poligoneros y unos chungos... (Me refiero al novio de Marta y sus amigos. Tuvieron que intervenir los porteros porque querían pegar a Aless. Los porteros nos dicen que qué hacen con esa gentuza. Que si los echa o no, y y Aless les dice que si no se vuelven a meter con él o le molestan que se queden ahí... pero que si siguen a la puta calle”, explica.

Al parecer, cuando Marta fue expulsada del reality fue informada de todo lo que había hecho su novio, algo que no le sentó nada bien.

@_MartaGH16_ sale de la Casa de GH16! La conocemos y la ponemos al tanto de todo! Y le contamos que su novio iba por las discotecas con aires de grandeza pidiendo reservados en calidad de NOVIO DE... Y que se ponía a guarrear con las tías, y las subía al reservado. pic.twitter.com/JuTYtVQg4b — Amor Romeira (@AmorRomeira) October 5, 2020