Álex se derrumba en un llanto desconsolado: "Mi corazón se rompió, una parte de mí se queda en esa hoguera"

Álex no pudo controlar las lágrimas al ver a Fiama dudar de su compromiso . En la última hoguera, vio cómo ella le decía a Joy que se barajar muchas alternativas: "Me planteo irme de aquí con él, irme sin él y irme con él y que allí se acabe" , escuchó decir a su novia en una serie de imágenes.

Sin embargo, para Álex fue un duro mazazo: "Mi corazón por un momento se paró y se me rompió. Una parte de mí se quedó en esa hoguera. Empiezo a perder mucha confianza, no la tengo al lado para que me lo explique. Me prometió no hacerme daño y me lo quise creer", explicaba desconsolado.