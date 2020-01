Álex quiere marcharse del reality al ver a Fiama replantearse su relación: "Si tiene dudas, yo se lo pongo fácil"

"Yo no le canto canciones, pero le guardo respeto"

Álex ha vivido su momento más tenso en 'La isla de las tentaciones'. "Me planteo irme de aquí con él, irme sin él y irme con él y que allí se acabe", ha escuchado decir a su novia en una serie de imágenes. El novio de Fiama se ha marchado de la hoguera porque estaba muy agobiado. "Ojalá el chaval le encante y después me vea y se quede conmigo. Yo no le canto canciones, pero le guardo respeto, lealtad y le cuido cunado ni ella se cuidaría. Si se deja llevar por una tentación no soy yo el que pierde. El tiempo dirá si es la mujer de mi vida", ha dicho sobre el acercamiento de la canaria y Joy. "Si tiene dudas yo se lo pongo fácil, yo me piro".

Fiama cada vez está más agusto con Joy, tanto que incluso le ha hablado de su relación con Álex. "Estuve tres años soltera siendo muy feliz. Yo siempre le digo que me tiene que complementar y darme algo bueno, porque si no yo sola soy feliz", le ha contado al soltero.

Joy ha terminado de ganarse a la canaria con un romántico regalo. "Anoche no podía dormir y me puse a hacer unas cositas. Un presentito para la niña más hermosa de la casa", le ha dicho entregándole un pequeño paquete. "Esto nunca lo hubiera hecho Álex", ha dicho ellla.

Mientras tanto en la otra villa, Álex hablaba con Andrea sobre la relación que mantiene con su novia. "Yo a veces me rayo, tío, porque Fiama ha hecho cosas que aquí dentro, que son tonterías, pero ella es la primera que decía: "Yo voy a ir ahí y te vas a sentir orgulloso, te lo juro. De qué novia tienes, tal, no se qué. Yo he visto vídeos dejándome a mí como un lunático. Ahí sí que me quedé un poquito como diciendo te estás luciendo y no te estás dando cuenta, y eso lo va a ver toda España y a mí me vas a crear un problema. ¿Realmente me amará?", se preguntaba.