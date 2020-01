Alex se derrumba a ver las imágenes de Fiama con Rubén: "Ella sabe que es la persona más importante para mí"

Alex ha podido ver en la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones' que estaba haciendo su novia en la otra villa. "Yo he sufrido mucho y tengo mucho miedo a que me fallen. Ella sabe que es la persona que más quiero y más importante que tengo a mi lado. Yo la quiero libre, que tenga mil elecciones que hacer pero que siempre me elija a mí. Creo que es lo más bonito que se le puede desear a una persona", ha dicho sin poder romper a llorar tras ver las imágenes de Fiama y Rubén.