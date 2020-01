Álex despide a Melani y no puede evitar las lágrimas al ver lo que está haciendo Fiama: "Tengo miedo a perderla"

La complicidad de Fiama con Julián y Rubén hace que Álex se venga abajo

Melanie se convierte en la primera expulsada del reality

Los chicos ven lo que están haciendo sus novias con los solteros

Los primeros días de Álex Bueno en 'La isla de la tentaciones' ha sido un sube y baja de emociones. En estos días Álex se ha mantenido alejado de las solteras pensando en Fiama y en no darle motivos para que se ponga celosa. Sin embargo, ella ha estrechado mucha amistad con Rubén y, en especial, con Julián.

Mientras Álex guardó las distancias con Mimi en su cita y llegaron incluso a aburrirse, Julián no desaprovechó la oportunidad para tratar de conquistar a Fiama, que no paró de reírse en un claro gesto de complicidad.

Pero ha sido el acercamiento de Fiama a Rubén lo que más le ha dolido a Álex. Por primera vez, se enfrentaba a su primera 'hoguera', donde podía ver qué ha estado haciendo su novia, y el resultado no ha sido el que esperaba.

No obstante, Álex ha sacado una preciosa conclusión: quiere que Fiama se lo pase bien y que le quiera "libre". "Yo he sufrido mucho y tengo mucho miedo a que me fallen. Ella sabe que es la persona que más quiero y más importante que tengo a mi lado. Yo la quiero libre, que tenga mil elecciones que hacer pero que siempre me elija a mí", explicaba.

Melani, la primera expulsada de 'La isla de las tentaciones'

Para fortuna de Álex, ahora seguirá viviendo en Villa Playa pero sin la presencia de Melani, con quien compartía una turbulenta historia de amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Los chicos de 'La isla de las tentaciones' han tenido que ponerse de acuerdo para elegir a la soltera con la que menos feeling han sentido para que sea expulsada del programa. Por unanimidad, Melani Soler ha sido la escogida.

Los chicos se enfrentan a su primera 'hoguera'

Además de Álex, el resto de chicos también han podido ver y oír qué están haciendo sus novias.

Tras ver las imágenes del acercamiento entre Fani y Rubén, Christofer se ha venido abajo. "Me incomoda que estén en la piscina y ella lleve ese tipo de bikini. No me lo esperaba, siempre me recuerda que no haga lo que no me gusta que me hagan a mí. Creo que me ha fallado como pareja, nunca pensé que esto pasaría. Por ahí no paso", ha confesado.

Ismael también se ha mostrado muy preocupado al ver a Andrea y a Óscar: "Veo que tienen complicidad y eso que es la primera cita. Creo que no me echa nada en falta y eso es lo que me preocupaba. Decepción es lo que siento".

Gonzalo ha dicho que está muy tranquilo al descubrir que Lewis es el favorito de Susana: "El pobre es muy poco agraciado", presumía.