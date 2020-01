Los motivos de los chicos para decidir que sea Álex quien vaya a la primera hoguera de confrontación: "Lo suyo se puede salvar"

Aunque Christofer necesita saber "por qué" Fani se ha liado con Rubén, Gonzalo explicaba que no le parecía buena idea. "No sé si me lo perdonarás pero un amigo está en las buenas y en las malas. Por mucho que quieras tener esa conversación, no creo que te venga bien a ti. Sé que te puedes cabrear conmigo pero no creo que puedas guardar el tipo. No quiero que pierdas las formas y que recapacites estos días", decía.