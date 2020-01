Andrea no ha tardado en caer en la tentación con Óscar . La novia de Ismael no ha podido evitar caer rendida ante los encantos del malagueño y ha protagonizado junto a él un tórrido momento en la piscina. Tras su primer beso, Andrea y Óscar se dejaron llevar un poco más y llegaron a tener "tocamientos", como ella misma explico.

"Siempre he dicho que me iba a controlar y me iba a esperar a salir, pero con Óscarno he podido. Lo que he probado me ha encantado y quiero nuestra primera noche de sexo.