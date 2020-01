Andrea y Óscar y Fani y Rubén dan un paso más en su relación en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones'

Tras su primer beso y sus "tocamientos" en la piscina, Andrea y Óscar deciden pasar a mayores. En el próximo programa, la novia de Ismael y el soltero pasan una noche juntos llena de pasión. Por otro lado, la relación entre Fani y Rubén avanza a pasos agigantados a pesar de que la novia de Christofer se pone seria con el soltero: "No voy a j**** una relación de siete años por hacer el paripé aquí, me estoy liando contigo porque realmente tengo un sentimiento por ti. Necesito que me digas lo que sientes por mí".