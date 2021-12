Avance exclusivo | Tania, muy sorprendida con Alejandro al ver sus imágenes: "Eso para mí era impensable"

Por si esto fuera poco, Alejandro reconoce que a Tania le gusta Stiven. Después la podíamos ver muy cabreada con él: "Soy una persona muy abierta. Ha dicho muchas cosas que me han molestado, pero ahora mismo estoy un poco descolocada. Sinceramente, me ha pasado algo que me está sorprendiendo. Eso para mí era impensable y me he dado cueta que no me molesta. No voy a dejar que él intente dejarme mal".