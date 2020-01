Geniris le hace la gran pregunta a Christofer sobre Fani: "¿Crees que podrías llegar a perdonarla?"

En el 'Debate de las tentaciones' hemos visto imágenes inéditas de una cita que tuvieron Christofer y Fani. "Se me está haciendo muy duro y muy cuesta arriba. Me ha estado achacando durante siete años el no hacer esto, para que ahora venga y me lo haga en la primera. Me ha decepcionado muchísimo", explicaba Christofer.