Tentadores y tentados, los vip de Mediaset confiesan sus pecados en la premier de 'La isla de las tentaciones'

La mayoría de los colaboradores llevarían a Sofía Suescun y Kiko al programa

Lydia Lozano, Terelu y sus secretos en el amor

El reto a Marta López: ¿iría al programa con Alfonso Merlos?

'La isla de las tentaciones' ya está aquí y con ella las cinco parejas van a poner a prueba su amor. Algunos de los colaboradores de Mediaset España tuvieron el privilegio de asistir a la 'premiere' del programa, donde pudieron visionar el primer capítulo del reallity y darnos alguna pista antes del gran estreno.

Ylenia y Suso, ¡ellos caerían juntos en la tentación!

Ylenia y Suso tienen claro una cosa: caerían en la tentación si fuese juntos. Los colaboradores de 'Viva la vida' se han mostrado muy cómplices y cariñosos. Ylenia reconoce que es de "las dos cosas" y Suso, entre risas, reconoce que "a esta edad yo soy de no parar de caer".

Lydia Lozano: "En algunas tentaciones he caído..."

La colaboradora de 'Sálvame' no se ha mordido la lengua y ha reconocido que "en algunas tentaciones he caído". Lydia Lozano está cansada de "esas tonterías" de que no se pueda mirar a las personas si tienes pareja porque "nosotros estamos hechos para que nos miren y para mirar".

El reto de Isabel Rábago a Marta López: ¿iría con Alfonso Merlos?

Isabel Rábago, Marta López y Miguel Ángel Blanco, colaboradores de 'Ya es mediodía', coinciden en que podrían a prueba a Kiko Jiménez y a Sofía Suescun en 'La isla de las tentaciones'. Pero más interesante ha sido el reto que le ha lanzado Isabel a Marta, proponiéndole que vaya ella con su pareja, el periodista Alfonso Merlos.

Sofía Suescun y sus dudas con la tentación

La colaboradora de 'Mujeres y hombres' ha sorprendido con su respuesta sobre si caería en la tentación: "Ahora te podría contestar algo muy diferente a lo que te podría contestar una vez me encuentre allí en esa situación". Sin embargo, Sofía ha reconducido su contestación y ha aclarado que "ahora mismo yo estoy muy segura de mí misma y no hay tentación que me haga dudar".

Oriana, la tentación y un mensaje para sus ex

La tentación es algo que trae por el camino de la amargura a Oriana. El personaje de 'mtmad' tiene muy claro que ella es "de caer en la tentación, aunque puedo ser tentación"; eso sí, no ha perdido la ocasión para dar un zasca a sus ex: "Normalmente he sido la víctima, estando en pareja, de que sean ellos los que caigan"

Terelu, sobre la tentación: "He dado carpetazo y que la vida continúe"

La colaboradora de 'Viva la vida' ha disfrutado con la 'premier' del nuevo programa y nos ha confesado cómo se debería de actuar en temas del amor: "Cuando no me ha gustado ya, cuando el amor ha desaparecido, he dado carpetazo y que la vida continúe. No me gusta el doble juego".

Antonio Rossi, Marisa Martín Blázquez y Pepe del Real lo tienen claro: enviarían a Kiko y Sofía a la isla