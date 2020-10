Continúa la guerra entre Gonzalo Montoya y Cristian del Valle: "Su amigo me ha amenazado"

El conflicto entre el soltero y el participante de la primera edición de 'LIDLT' comenzó por los vídeos de Tik Tok

Gonzalo Montoya y Cristian del Valle, el primer expulsado de ‘La isla de las tentaciones’ no terminan de hacer buenas migas. Recientemente el exnovio de Susana y el soltero protagonizaron un tenso enfrentamiento en redes sociales.

Todo comenzó cuando el exconcursante de ‘Gran Hermano’ colgó en su perfil de Instagram las capturas del de Castellón haciendo bailes de Tik tok. “La puta vergüenza ajena tiene nombre y apellidos”, escribió. “España se va a la puta mierda. Ponte a trabajar joder”.

Cristian no tardó en responderle a través de sus stories. “Bueno chicos, quiero hacer este vídeo porque sé que Gonzalo se está aburriendo bastante, me está criticando en su cuenta de Instagram, no se asunto de que cuando ni me conoce. Vaya vida más triste y aburrida de criticar a otra persona que no conoces de nada”, comenzaba diciendo.

"Deberías mirar por tu parte porque en la isla quedaste como un verdadero cerdo hablando mal, por eso te dejó Susana porque realmente personalidad no tienes ninguna, eres totalmente un friki pero vamos que yo te lo digo a la cara y te voy a etiquetar para que lo veas vale, no como tú, que me tiene que mandar la gente tus historias. Vaya pena das hermano así que nada cuídate mucho y a ver si tenemos suerte y nos vemos algún día en persona vale, venga campeón”, se defendió el soltero.

Además, Cristian colgó una fotografía de El cabezón de ‘Art Attak’ comparándolo con Gonzalo. “Tanto afán de protagonismo cuando lo eres desde hace mucho tiempo”, sentenció.

En ese momento, Gonzalo escribió al participante del reality a través de mensaje directo y le dijo: “Un abrazo Tik toker de 40 años, sigue dándonos vida con tus bailes, una bromita normal… no te lo tomes a mal, un saludito Billy Elliot”.

De mal en peor

Parece ser que a Gonzalo siguen sin hacerle gracia los bailes de Cristian ya que ha vuelto a colgar otro vídeo suyo riéndose de él. En las imágenes se puede ver a el castellonense bailando. Montoya ha mencionado a diferentes discotecas y ha escrito: “¿Podéis ficharlo?”.

Cristian no se pronunció directamente, pero publicó las palabras de uno de sus amigos respondiendo a Gonzalo. A continuación, el sevillano explicaba a sus seguidores lo que había ocurrido. "Yo ya no sé que hacer, cunado me río del chaval me río del chaval, cuando le busco trabajo también lo hago mal", se quejaba. "Estoy triste, el colega de Billy Elliot me ha amenazado de muerte".