Después de su esperada (y brutal) hoguera de confrontación con Tom Brusse, al que le devolvió el anillo de compromiso y le pidió que no volviera a ponerse en contacto con ella nunca, Melyssa Pinto ha demostrado la calidad de su temperamento y de su forma de ser. Para muchos fans del reality, su actitud, correcta y sensible, ha recordado a la que tuvo Susana Molina en la hoguera en la que, en contra de lo que ella misma había pronosticado, terminó su relación con Gonzalo Montoya porque ya no estaba enamorada de él.