El demoledor mensaje de Gonzalo: "Estoy roto, pero sabéis que volveré a sonreír"

Tras revivir su peor momento con la emisión este martes de la hoguera final, Gonzalo ha compartido con todos sus seguidores lo mal que se siente después de lo que pasó: "Sin duda el peor día de mi vida, no quería creérmelo. No me salían las palabras, en un estado de shock permanente. Revivirlo ayer aún fue peor. Tanto nadar para morir en la orilla, tantas veces animando a mis compañeros por ese pasillo infernal con la seguridad de que mi relación jamás se rompería y mirad ,así es la vida, ni más ni menos. Estoy roto , no os voy a mentir, pero sabéis que volveré a sonreír. Gracias a todo el equipo de @cuarzotv que me ayudó a levantarme de esa triste arena y me abrazó cuando me sentí más solo que nunca", ha escrito.