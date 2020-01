Gonzalo y Jose se enfrentan a su cuarta hoguera en 'La isla de las tentaciones'

Los chicos se han enfrentado a su cuarta hoguera en 'La isla de las tentaciones'. Mientras Jose no ha visto nada preocupante en las imágenes de su novia, a Gonzalo le molesta que Susana haya repetido cita con Lewis. "Veo complicidad, pero bueno, para eso estamos aquí. Mientras al final me elija a mí por mucha tentación que haya, me quedaré tranquilo para toda la vida", ha explicado. "Está siendo como ella es, me gusta que se divierta"