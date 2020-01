Ismael, destrozado al ver las imágenes de Andrea: "Igual no es la mujer de mi vida"

Ismael se ha roto de dolor al ver el acercamiento entre Andrea y Óscar: "Me siento decepcionado, pensaba que venía con una relación totalmente unida y que ponernos a prueba nos iba a unir mucho más. Andrea me está demostrando que igual no es la mujer de mi vida ni yo el hombre de su vida. Cuando no estoy no me echa tanto en falta como yo a ella. Intento ser fuerte y guardarme estos momentos de debilidad para mí pero es inevitable ver esto y no venirme abajo. Sinceramente me alegro, porque la veo feliz. Igual esto destruye nuestra relación pero a mí me está ayudando a ser mucho más fuerte de lo que era", ha confesado entre lágrimas.