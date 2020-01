El apasionado primer beso entre Fani y Rubén: "Me llevas por el mal camino"

La novia de Christofer ha protagonizado un tórrido momento con el soltero

Por mucho que ha intentando resistirse, Fani no ha podido evitar caer en la tentación. La novia de Christofer tuvo una conexión casi instantánea con Rubén y aunque aseguró que no se besaría con él, ha terminado protagonizando un tórrido momento con el soltero. Antes de irse a la cama, se han tumbado juntos en el sofá y finalmente han dado rienda suelta a su pasión.

A la mañana siguiente, Fani ha contado a sus compañeras lo sucedido, incluso ha recreado con Fiama cómo fue el beso. Es una situación muy complicada, me preocupada pero no. No me arrepiento. Me siento rara porque tengo novio pero es que Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía", ha explicado.

Rubén no es el único que se lleva un beso de Fani

Durante la fiesta, Fani besó en los labios a Dayanel, algo que provocó un ataque de celos en Rubén. "No quiero saber nada", dijo el soltero enfadado. La novia de Christofer se metió en la cama muy disgustada, pero poco después lo solucionaron.

Segundas citas en 'La isla de las tentaciones'

Durante su segunda cita con Rubén, la tensión entre la joven y el soltero ya era podía notarse. "Me estoy dando cuenta de lo que necesito en mi vida", ha confesado. Fiama y Joy también han acercado posturas y Susana y Lewis han disfrutado de un buen primer encuentro. "Es el chico más real de la casa", ha asegurado la novia de Gonzalo. Álex se ha divertido con Rochu y Gonzalo ha tenido su primera cita con Andrea y una cena sorpresa con Katerina.

Andrea y Óscar cada vez están más cerca e incluso se han rozado los labios al darse un beso. Mientras en la otra villa, Ismael ha disfrutado de una sensual cita con Andreina. "Hay tensión sexual", se ha sincerado. Adelina ha podido conocer un poco más a Julián y Jose y Nerea han descubierto que tienen un montón de cosas en común.

La hoguera de las chicas

Al igual que hicieron los chicos, las chicas han tenido la oportunidad de ver lo que estaban haciendo sus parejas en la otra villa.

"Cuando le digo en casa vamos a bailar dice que no le apetece, y ahora con esta baila. Si quieren aprender a bailar que vayan a una academia a que les enseñen. Me ha molestado mucho ver que les enseña a bailar", ha confesado Fani al ver a Christofer dando clases de baile a Nerea.

Para Susana, Gonzalo está "muy pesado" con Katerina y Adelina no se ha preocupado al ver la cita entre Jose y Geniris: "No veo complicidad", asegura.

A Fiama no le ha hecho ninguna gracias ver a Alex decir que ella le condiciona en el programa. "Eso no es lealtad, tanto que el se vende como una forma leal. Me parece un poco hipócrita. Quiere pintar las cosas un poco al revés y no lo entiendo. No quiero una persona falsa a mi lado, si el quiere seguir ese camino que lo siga e igual la que tengo que tomar la decisión soy yo", ha sentenciado