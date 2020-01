José se queda descolocado al no tener imágenes en la hoguera: "Pongo la mano en el fuego por Adelina"

José esperaba ver en la hoguera imágenes de cómo se lo está pasando Adelina en Villa Montaña cuando Mónica Naranjo le dijo que no había imágenes para él.

Atónito, en un primer momento José se puso nervioso por no saber cómo interpretar lo sucedido. Pero finalmente decidía apostar por su novia: "Pongo la mano en el fuego y si la tengo que perder la pierdo, pero no voy a dejr de apostar por ella. Me pueden más las ganas de verla que lo que pudiese ver", explicaba.