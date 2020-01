Inédito | Fani, feliz tras dormir con Rubén mientras Christofer no aguanta más: "Es una locura"

Mientras Fani comparte risas y momentos con Rubén, Christofer se apoya en sus compañeras porque no soporta más la situación con su novia. "No aguanto más aquí, es una locura. ¿Quién me dice a mí que no lo haya hecho fuera y yo no lo había visto?", se preguntaba Christofer tras ver las imágenes de Fani siéndole desleal.