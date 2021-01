Marina insiste y desvela las duras palabras que le dijo su madre un día: "Como lo ven tan débil... mi madre me llegó a decir un día, enfadada, que prefería verme sufrir a mí antes que a él". Tras esto, Marina ha continuado hablando con Lara, Lola, Claudia y Lucía y ha confesado lo siguiente:

"Jesús es un niño que está siempre en mi casa metido. No me deja echarlo de menos, está siempre encima... De lo bueno que es, es tonto. Este mes , antes de venir, no podía dormir, ni comer", algo que las chicas entienden perfectamente, pues ellas se sienten identificadas: "Es normal, ha venido a ponerte a prueba".