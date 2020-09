Mayka y Pablo llegan a ‘La isla de las tentaciones 2’ con muchas dudas: “Me han contado que eres muy golfo”

Además, Mayka ha contado que cuando se conocieron él no quería una relación seria y siguió viéndose con otras chicas. Cuando me enteré me sentí fatal, pero decidí perdonarle porque no estábamos de relación”, admite ella. “Por eso he dado el paso de ir a 'La Isla de las Tentaciones', para ver realmente con quién estoy”, asegura Mayka dejando claro que a día de hoy todavía no ha superado los celos y que no confía plenamente en novio.