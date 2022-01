Estamos en la recta final del programa y Nico tuvo que decidirse, por fin, entre Rosana y Miriam. En un principio él no quería hacerlo: “Si te soy sincero, ahora mismo me siguen gustando las dos”. Pero esta vez fueron ellas quienes se plantaron y le exigieron que escogiese solo a una para tener la cita de 24 horas.

Aunque dudoso, el exfutbolista acabó por tomar su decisión: “Si me tengo que mojar, creo que con la chica con la que más he conectado en todos los aspectos y que más me ha podido llegar al corazón es Miriam. Rosana, personalmente no te he llegado a conocer del todo”.