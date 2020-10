Pablo, roto al ver a Mayka besar a Óscar: “Le ha dicho a él cosas que a mí no me dice, eso es lo que más me duele”

Pablo, de Mayka: "Me lo esperaba difícil, pero en cuatro días se ha olvidado de mí"

Pablo comenzaba su hoguera asegurando estar nervioso, pero no podía ni imaginar todo lo que iba a ver. “Lo peor sería que tuviera algo físico con Óscar, si ella pasa esa línea de respeto, yo creo que es mala señal”, comentaba. Pablo ha visto como Mayka le confesaba a Óscar lo que está empezando a sentir por él, incluso planteándose si se irá de ‘La isla de las tentaciones 2’ con él: “Mi cabeza ha hecho click, ahora no tengo miedo a perder a una persona, y de eso la culpa también la tienes tú”.

Descolocado, Pablo no entendía nada: “Se supone que debería plantearse si se va a ir de aquí conmigo, no con él. Me preocupa esto, estoy viendo cosas que no concuerdan con la idea que yo tenía de ella”. Sandra comunicaba a Pablo que había más imágenes, y en esta ocasión, se quedó mucho más descolocado al ver que los juegos entre Mayka y Óscar cada vez eran más subidos de tono y, además, su chica confesaba abiertamente sentirse atraída por el tentador:

“En la vida hubiera pensado verla agarrada así a un chico en la piscina, tan cerca, porque he visto tantas imágenes de ellos tan cerca… Son tantas cosas las que he visto que no la reconozco. Le gustará físicamente el chaval, pero le está diciendo cosas que a mí no me dice, y eso es lo que me duele. Que confíe en él, en un chico que conoce de una semana y en tu chico, tras tres años de relación no… Estoy pasando un rato malo, no pensaba que iba a estar tan lanzada con él”.