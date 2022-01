Como no podía ser de otra manera, Rosario a elegido a Suso . "Creo que el primer día que nos miramos se encendió todo. Desde ese momento para mí has significado todo", le ha confesado él. "Para mí 'La isla de las tentaciones' me ha servido para aprender que la comunicación es super importante y contigo principalmente es lo que he encontrado", ha explicado la novia de Álvaro.

Gal·la ha elegido a Miguel, al que permanecerá muy unida durante 24 horas. "Tengo ganas de estar contigo y de que te abras más. Tienes muchas cosas que contarme y lo sabes. Yo creo que también he demostrado que la persona que me gusta aquí eres tú porque sino no me hubiera abierto tanto contigo y no hubieras subido tantas veces a mi habitación. Como me pongo contigo no me he puesto con otra persona", le ha asegurado la novia de Nico.