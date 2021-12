Tania y Rosario ponen entre las cuerdas a Simone y terminan enfadadas y a gritos entre ellas

"Tania y yo hablamos y coincidimos en el que tanto a mí como a ella nos has dicho las mismas cosas", le dice Rosario al italiano en una conversación a tres. Él se explica y a ellas no les queda muy claro lo que él les quiere decir. Tania se explica, ella no quiere romper lo que tienen entre ellos y cuando Rosario quiere explicarse, su compañera sigue dando su argumento y termina en un momento de tensión entre ellas: "Le estáis dando mucha importancia y no la tiene".