Josué no dio mucha importancia a lo ocurrido: cree que son “jueguecitos” y que, si no ve que la cosa vaya a más, no se va a enfadar. Además, conoce a su novia y Zoe ya se da besos así con sus amigas. Quien no fue tan pausado fue Alejandro, que se tomó mucho peor lo que vio en las imágenes. Dijo que veía a su novia “lanzadísima” y que miraba a Zoe “con deseo”. Es más, para él las dos chicas se liaron cuando se besaron sin estar jugando: “Tania le ha comido la boca a Zoe”.