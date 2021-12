Los encuentros sexuales de Álvaro y Sabela no dejan dormir a Josué: "Ha sido increíble"

Y aunque ellos en ese momento no se percatasen, lo cierto es que no están solos en la Villa. Y tal fue la intensidad del encuentro entre Sabela y Álvaro, que no dejaron pegar ojo a Josué: “Esta noche Alvarito está on fire y era imposible dormir”. En las imágenes, podíamos ver a Josué dando vueltas por la cama sin poder conciliar el sueño.