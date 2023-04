Sandra Barneda se ha mojado de lo lindo con Cuqui Jiménez y Jesús Bolín en ‘Tentaciones After Show’, el nuevo videopodcast de Mitele PLUS. Un espacio de confianza en el que la presentadora del programa del amor ha hecho una petición.

La presentadora no ha dudado en hacer una petición a los participantes del futuro. En el caso de que hubiera una séptima edición del programa, sabe muy bien lo que le gustaría que pasara y no ha dudado en verbalizarlo.

“Me encantaría que alguien dijera que no quiere ver las imágenes de su pareja con el grupo, yo lo haría así”, explica Sandra Barneda. “Yo iría con la maletita y diría que no quiero verlas con ellos, porque, muchas veces, no se dan cuenta, pero el grupo contamina”.