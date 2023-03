Inédito | Adrián explota al escuchar la alarma de la tentación: "¡Estoy en bucle!"

Aunque Adrián asegura querer dejarse llevar, lo cierto es que le sigue costando no pensar en lo que estará haciendo su chica en la otra villa. Cada vez que se encienden las luces de la tentación no puede controlar su enfado y siente que es una tortura que no puede soportar más.

"Mira que digo que quiero fluir, pero suena la alarma y no puedo... qué asco, esto es torturarme. Esto no es justo ", protestaba Adrián al ver cómo la luz azul se encendía de nuevo.

Keyla ha tratado de tranquilizarlo, tratando de hacerle ver que ya ha visto todo lo que tenía que ver: "Ya lo has visto y no pasa nada porque la luz suene diez veces más. Naomi no ha hecho más de lo que has visto y que ya sabes que has hecho, así que no montes el show más porque sabes dónde estás", le ha pedido.