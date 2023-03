Naomi le echa en cara a Napoli en muchas ocasiones que no puede compartir con él sus dudas y preocupaciones sobre Adrián porque a él le molesta. El italiano se ha defendido y ha recordado todas las veces en que la ha escuchado sin quejarse: “ Si tú me hablas de tu novio, te digo consejos o te hablo tranquilamente”.

La valenciana no ha estado del todo de acuerdo con él y ha expuesto algunas situaciones en las que él le había pedido que dejarse de referirse a Adrián. “Era una broma, lo mismo que antes tú me habías dicho que no hablara de mi ex”, le ha contestado, recordándole que él también está en ‘La isla de las tentaciones’ para apoyarla.