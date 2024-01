“Roja es algo sexual, fo**** o dormir juntos en la cama”, explicaba Borja. “Pues me acabas de dejar mucho más tranquilo”, decía Álex, al tiempo que agarraba a Gabriela en el jacuzzi. Mientras, el resto de los participantes del programa hacían cábalas.

“María no ha podido ser. Puede que haya sido la de Álex porque haya visto las imágenes del primer día”, explica Borja. “Sé que la mía no es. Aunque tenga mil ganas, no lo va a hacer”, apuntaba Álex.