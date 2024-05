El tenso encontronazo entre Mayka y Álex sobre quién ganará el reality: ''No le hace falta liarse con nadie para destacar''

‘’Igual que tú tienes tan claro que yo no, yo también tengo muy claro que tú tampoco. Veo mucho más que gane Julen ates que tú (...) He coincidido con ella en muchos realities sé como es perfectamente’’, continuaba Mayka.

‘’Me da igual, que gane quien decida el público’’, intentaba acabar Mayka con la discusión, pero Álex seguía el juego: ‘''No la soporto tío’’ y la concursante reaccionaba: ‘’Yo no quiero broncas, pero me ha jodido que has dicho por lo bajini ‘tú ya te digo que no''. Álex tomaba la última palabra: ''Es que te han tenido que traer a tu amiga para que espabiles’’.