Avance | Los duros momentos de las chicas en sus hogueras: "¿Por qué hace eso?"

El momento de las hogueras no está siendo nada fácil para ninguno, en este caso las chicas vivirán momentos complicados junto a Sandra Barneda al darse de frente con la realidad en la 'tablet'.

María Aguilar podrá ver unas imágenes que no le gustan nada de David, algo por lo que terminará llorando y muy afectada: "Me cago en su p* madre, ¿por qué hace eso?". Como también le pasará a Mariona al ver lo que Adrián está haciendo en 'Villa Playa' y donde este reconoce que nunca se había planteado ser infiel hasta este momento: "Es que no lo entiendo".