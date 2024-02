Marieta fue la primera en caer en la tentación en esta edición de 'La isla de las tentaciones' y en el segundo debate, disponible en Mitele Plus, ha explicado que no se arrepiente de esta decisión, argumentando que era algo que le nació porque su relación con Álex no estaba en el mejor punto: de hecho, ha contado que le propuso al ilicitano romper lo suyo tan solo dos meses antes de viajar a República Dominicana porque sentía que no estaban avanzando.