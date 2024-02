“A mi novio no se le oye hablar nada con esta chica porque no tiene conversación (..) Mi novio dijo, antes de venir, que quería tener un hijo conmigo . Para mí, esto es fuerte”, aseguraba Marieta, que está muy preocupada por su imagen.

Al ver las vueltas que le está dando a la cabeza Marieta, Sergio no podía evitar acercarse a ella para darle su apoyo: “Tiene que ser duro ver las imágenes de alguien importante para ti, pero te has dado cuenta de que no quieres ver en tu vida a nadie así”, decía el del tractor.

La que ha caído en la tentación con Sergio no puede evitar pensar en lo que podría estar ocurriendo en Villa Playa: “A lo mejor a Álex le gusta de verdad Gabriela. Ella le está dando el cariño y la atención que yo no le daba”.

“Si es verdad lo que tienen, adelante, pero yo lo que veo es guarreo, no veo nada más. Me pregunto si se habrá olvidado de mí, yo no me he olvidado de él”, asegura la joven en una conversación con María Aguilar.