Inédito | La rajada de Ruth contra Zanetti le acerca más a Miguel: un tonteo que acaba en ‘besos’

“Es que el es muy chulo, va a querer quedar por encima de mí… pero más chula me voy a poner yo. Yo es que soy así, creo que no me podría preparar para que me diga que me va a dejar por ella ”, continuaba visiblemente afectada.

“Me he enfadado con Zanetti… me lo estoy pasando de p*** madre, como ayer, y llega Zanetti y me dice: ‘es que me estás evitando…’ y le digo: ‘deja tu paranoia anda’. Yo ya he dejado muy claro que mi tentación no es el”, le comentaba a solas en la habitación a Mariona.