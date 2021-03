En la primera parte de 'El debate de las tentaciones' emitida en mitele PLUS veíamos como Víctor, uno de los últimos solteros expulsados de Villa Montaña, respondía a las críticas recibidas por sus comentarios. Además, cómo se enfrentaba a Lucía, que había sido la participante que le había pegado un gran corte en la primera - y única - cita que tuvieron .

En esto que Víctor defendía que a él tampoco le había gustado Lucía y que aún así ella fue diciendo por la villa que estaba tonteando con ella: "En la fiesta me dijiste que para ti era muy raro tener un amigo y me hablaste de Isaac. Así que yo te dije que ya tenías otro. Días después en la piscina te toqué los pies o algo así que ni recuerdo y le contaste a tus amigas que te estaba tirando la caña".

Lucía explicaba el por qué de su rechazo ante la anécdota: "Yo estaba acostumbrada a que Manuel si me tocaba los pies le encantaba y era una cosa muy íntima. Así que para mí si me los tocabas tú pues no era agradable. Es lo que hay", decía.