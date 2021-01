Víctor no ha comenzado muy bien su aventura en 'La isla de las tentaciones'. "¿Por qué me has escogido a mí para tu primera cita?", le ha preguntado a Lucía. "Yo me llevo mejor con otros compañeros pero como han tenido más acercamiento con otras compañeras...", ha respondido ella. "No voy a tener una segunda cita contigo, quiero probar con otro soltero con el que tenga algo más de peligro". "No me atrae nada", ha confesado la novia de Manuel. Por el contario, su novio si que ha tenido una buena conexión con Nahia: "Hemos tenido una conversación fluida", ha contado.